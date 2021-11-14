Çalışma ekonomisi uzmanı Okan Güray Bülbül, emekli aylığındaki hesaplama oranlarına dikkat çekerek emeklilik dilekçesinin 2022’de verilmesinin daha avantajlı olacağını belirtti

Bülbül'ün emeklilik başvurusunda bulunacaklara önemli hatırlatmalarda bulunduğu yazısı:

Emeklilik dilekçesini 2022'de veren kârlı çıkar

Emekli aylığında o yılki büyüme ve enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.

Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Söz konusu şartların sağlandığı gün emeklilik dilekçesi verilebilir. Diğer yandan emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir.

MEMUR İÇİN FARKLI

SSK'lılar söz konusu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler. Memurların emeklilik başvurusu ise, görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır. Kişinin SGK'ya bildirildiği ücretinin, o dönemki aylık bağlama oranıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kişinin emekli aylığını ortaya çıkarır.

NASIL HESAPLANIYOR?

Bir kişiye emekli aylığı hesaplanırken dikkate alınan ortalama aylık kazancın, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncelleme katsayısıyla güncellenerek dilekçe verilen tarihe getirilmesi gerekiyor. 31 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylıkları 2020 yılı güncelleme katsayısıyla hesaplanacak, daha sonra Ocak ve Temmuz 2021 aylarında emekli aylıklarına yapılan zamlarla net tutara ulaşılacak ve bir de 2022 yılı ocak ayındaki zam aylığa yansıtılacak.

GÜNCELLEME KATSAYISI

Yani 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru için emeklilik dilekçesi veren kişiler 2020 yılının güncelleme katsayısına göre hesaplanan aylıklarını alacaklar. 1 Ocak 2022 ve sonrasında emekli dilekçesi veren kişilerin aylıkları ise 2021 güncelleme katsayısıyla hesaplanacak. Emekli aylığı hesaplanırken dikkate alınan ortalama aylık kazancın, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncelleme katsayısıyla güncellenerek dilekçe verilen tarihe getirilmesi gerekiyor. Bu sayede yıllar önce ödenen primlerin dilekçe verilen tarihteki değeri hesaplanıyor. Güncelleme katsayısı ise her yılın aralık ayının TÜFE değişim oranıyla büyüme hızının Ocak 2000-Ekim 2008 için yüzde 100'ünün, Ekim 2008 tarihi sonrası ise yüzde 30'unun toplamıyla hesaplanıyor.

BÜYÜME VE ENFLASYON KRİTİK

Büyüme oranının yüksek, enflasyon oranının düşük olduğu yıllarda emekli dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha doğru olacaktır. Bu sayede büyüme oranının yüksek olması güncelleme katsayısını artıracağı için yılbaşında dilekçe vermek avantajlı oluyor. Büyümenin düşük olduğu yıllarda ise yılbaşından önce yani aralık ayında dilekçe verilmesi daha avantajlı oluyor. Bu yılki enflasyon ve büyüme tahminlerine bakıldığında, büyüme tahminlerinin yüzde 9 ve üzerinde, TÜFE'nin ise yüzde 16 ve üzerinde olması bekleniyor. Bu oranların gerçekleşmesi halinde emekli dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak. Eğer bu oranların altında TÜFE ve büyüme gerçekleşirse bu durumda yıl bitmeden emekli aylığı verilmesi daha avantajlı olacak. Ancak bu oranlar 2022'de netleşmiş olacak. Bu nedenle ince bir hesap yapılmasında fayda var.

OCAK ZAMMI YANSITILACAK

Ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranını çarpımı sonucu bulunan emekli aylığı rakamı ocak- haziran döneminde emeklilik başvurusu yapılmışsa ocak ayında emekli aylıklarına yapılan zam oranı kadar artırılarak bağlanır. Yani mart ayında emekli olan kişiye o yılın ocak ayında emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılır. Eğer kişi ağustos ayında emeklilik başvurusu yaparsa bu durumda hem ocak, hem de temmuz ayındaki zamlar emekli aylığına yansıtılır.

Akşam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.