DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kepez'de 120 Dakika Sürecek Dağ Bisikleti Yarışı
Sisi’den İsraillileri sevindiren jest
Kapatma davasında HDP’ye 60 günlük ek süre
Samsun Atakum Belediyesi hangi partiden? Atakum Belediye Başkanı kim?
“Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak!”
Bağışıklığı ölçmek için rastgele test uygulaması yapılacak
HDP'li Sancar İYİ Parti'ye yüklendi: HDP'yi düşmanlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurur
Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?
Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!
Djokoviç: Aşı olmamak için turnuvaya katılmam
Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı
Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar?
Aşı karşıtı eylemlere yönelik federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulaması getirildi
Bizans kılıçları için Türk–Yunan işbirliği
Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TIMETURK / EKONOMİ / Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme

Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme

CHP tarafından Meclis’e sunulan teklifte Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılması istendi.

2 Saat Önce
2022-02-16 08:14:55
Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılması istendi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan kanun teklifinde, “Yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının yetersiz kaldığı ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine rağmen iktidar tarafından bu sorunlara kulak tıkanmıştır” denildi.

Teklifin gerekçesinde “Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği ürünler her geçen gün azalan ve ekonomik krizden en çok etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye tutarının 4 bin 253 TL'ye çıkarılması, maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve ek zam alamayan emekliler için önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş