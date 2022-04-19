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TIMETURK / EKONOMİ / Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, 'İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-19 12:25:11
Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda konuşan Bilgin, şu bilgileri paylaştı:

'İkramiye 1.100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

Bilgin, ayrıca “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok” dedi.'

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