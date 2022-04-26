DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km?
Bakan Nebati: Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum
52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir?
Kickboxs Ve Muaythai Antrenörü Yunus Altınpa kimdir?
Davutoğlu isim kullanmadan ''Kavala'' kararına tepki gösterdi
46/2-f trafik cezası nedir? 46/2-f trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 46/2-f maddesi nedir? 46/2-f trafik cezası neden kesilir?
78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL? 78/1-a trafik cezası neden kesilir? 78/1-a kanun maddesi nedir?
Bahçeli: TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir
Havamız başka, çünkü halımız başka!
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor
51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 51/2-c trafik cezası neden kesilir? 51/2-c trafik cezasının anlamı nedir?
Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki
Kadir Gecesi ibadetleri | Kadir gecesinde okunacak zikirler nelerdir? Kadir Gecesi'nde Kur'andan neler okunur?
30 Mayıs'ta köprüler ücretsiz mi? 29 Mayıs Cumayı 30 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece yollar, köprüler ücretsiz mi? Ücretsiz geçiş ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Bayram'da hangi yollar ücretsiz? Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü bayramda (paralı) ücretli mi, ücretsiz mi?

TIMETURK / EKONOMİ / Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

1 Saat Önce
2022-04-26 11:51:40
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor

Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak.

4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.

Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi, işsizlik sigortası maaşı cuma günü hesaplara yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş