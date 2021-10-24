DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'yi kokaine boğan Kolombiyalı yakalandı
Kasımpaşa'da İsmail Kartal sesleri
İşbaşı Eğitim Programı ile binlerce gence iş
Emeklilerin bayram ikramiyesi 2022'de yükseltilecek
Dolarda en kazançlı hafta yaşanacak
Borsada ralli için geri sayım başladı
Ektikçe kazanıyor, ücretsiz 'ata tohumu' dağıtıyor
Nijerya'dan dijital para birimi: 'e-Naira'
Erbakan: Adaletin olmadığı bir ülkede huzur ve barış tesis edilemez
Manchester United-Liverpool maçını donmadan, kesintisiz, HD olarak izle!
Bedelli askerlikten kaç milletvekili yararlandı?
NYT manşetten duyurdu: İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Almanlar akaryakıtı komşu ülkelerden alıyor
MOSSAD nasıl çalışır ve hedefinde kimler var?

TIMETURK / EKONOMİ / Emeklilerin bayram ikramiyesi 2022'de yükseltilecek

Emeklilerin bayram ikramiyesi 2022'de yükseltilecek

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için 2022 yılında yapılacak bayram ikramiyeleri miktarının yükseltilmesi bekleniyor.

14 Dakika Önce
2021-10-24 17:44:04
Emeklilerin bayram ikramiyesi 2022'de yükseltilecek

Bu yıl toplam 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi verilirken bu sayı gelecek yıl 13 milyon 52 bine ulaşacak. Bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere iki kez biner lira bayram ikramiyesi verilmişti. Söz konusu bedelin 2022 yılında en az 1.200 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin giderlerini karşılama oranının yüzde 94.97'ye ulaşması hedefleniyor. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş