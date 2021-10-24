Emeklilerin bayram ikramiyesi 2022'de yükseltilecek

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için 2022 yılında yapılacak bayram ikramiyeleri miktarının yükseltilmesi bekleniyor.

Bu yıl toplam 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi verilirken bu sayı gelecek yıl 13 milyon 52 bine ulaşacak. Bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere iki kez biner lira bayram ikramiyesi verilmişti. Söz konusu bedelin 2022 yılında en az 1.200 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin giderlerini karşılama oranının yüzde 94.97'ye ulaşması hedefleniyor. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.

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