Emeklileri ilgilendiren haber! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya mı çıkıyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılabileceğini iddia etti.

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri de gündeme geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı. Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL, Kurban Bayramı'nda ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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Kaynak: Haber Global .