DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muhammed suresi nedir (Diyanet)? Muhammed suresinin Türkçe okunuşu
İyi bir krep nasıl yapılır? Muzlu rulo krep nasıl yapılır?
Tescilli yer fıstığı 'Ayşehanım' alternatif ürün olacak
İzmir'de 'Büyük Uyanış' mitingi düzenlendi
Bakan Soylu: Tunceli'nin dağlarında 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
ABD’den ‘İsrail’ açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık
Katar: Yeni doğal gaz üretim hatları inşası başladı
Emeklilerden aylık bağlama oranında artış talebi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni danışman görevlendirdi
Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti
Yemen hükümeti, ülkede finansal işlemleri durdurdu
TURYAP icra yoluyla el değiştirdi
Emlak Konut'un satışı 9 ayda 10 milyar TL'ye dayandı
OYAK'ın yeni projesine yatırımcı akını
TOKİ'nin 'Yüzde 22 İndirim' kampanyasında son günler

TIMETURK / EKONOMİ / Emeklilerden aylık bağlama oranında artış talebi

Emeklilerden aylık bağlama oranında artış talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.

5 Saat Önce
2021-10-17 23:41:34
Emeklilerden aylık bağlama oranında artış talebi

Dernek Başkanı Ergün, "Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli" dedi

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu söyledi.

Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli."

"BAZI EMEKLİLERİMİZİN 1500 LİRA AYLIKLA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYOR"

Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgari ücretin oldukça altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1500 ila 2 bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in geçen gün katıldığı bir programda 'Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu özleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım' şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler olarak, sayın Bakan'dan emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş