Emekli ve memur zammı geliyor! Gözler pazartesi gününde...

Milyonlarca vatandaşın gündeminde pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

Milyonlarca vatandaş pazartesi açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.

2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da açıklanacak ve merak edilen rakamlar ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre %6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa kadar çıkacak.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerini de etkileyecek.

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden ötürü çalışanların alacağı tazminat miktarlarında da artış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış yaşanacak.

Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak.

HESABI YAPILDI

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

Buna göre de milyonlarca vatandaşın cebine girecek olan temmuz maaşları hesaplandı. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

SOSYAL ÖDEMELER

Mevcut: % 6.39 - % 7.66

65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL

Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL

Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

YENİ YILDA ZAM NE KADAR OLMUŞTU?

Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam almıştı. Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60, aylık ise 1.25 olarak açıklanmıştı.

2020 Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte Bağ-Kur esnaf emeklilerinin en düşük maaşı 2 bin 44 lira 43 kuruş olmuştu. 2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı ise 2 bin 419 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerin en düşük maaşı 3 bin 21 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı bin 524 lira olmuştu. Kıdem tazminatı tavanı ise 7 bin 639 liraya çıkmıştı. En düşük memur maaşı 3 bin 812 TL'den 4 bin 92 TL'ye yükselmiş, aile yardımı ödeneği dahil edildiğinde ise en düşük memur maaşı 4.500 TL'ye çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.