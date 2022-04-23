Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak?

Emekli maaşlarına zam haberinde yeni detaylar ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli, memur ve işçilerin maaşları için ‘enflasyon’ vurgusu yaparak, ‘Mutlu edecek müjdeyi vereceğiz’ demişti. Bakan Bilgin’in açıklamalarıyla gözler maaşların ne kadar artacağına çevrildi.

Milyonlarca emekli ve memurun maaşı değişecek. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli ve memur maaşları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon rakamlarının üstünde bir artış yapacaklarını açıklamıştı. Maaş zammı için temmuz ayı heyecanla beklenirken, enflasyon oranlarının yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla da rakamlar netleşiyor.

Ocak'ta mevcut zamlara ilave iyileştirmeler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde taban aylık Ocak'ta 1500 liradan, 2 bin 500 liraya yükselirken, memurlara ve memur emeklilerinin zammı da 2,5 puanlık ilave artışla yüzde 30,95'e çıkartılmıştı.

MAAŞ ZAMMI YÜZDE 35'E DAYANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı, bu farkı gösterecek.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki tahmin yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 34,62 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 34,62 olacak. Memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 34,12'ye ulaşacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Memur: Mevcut: 6.429 Zamlı: 8.622 Memur emeklisi: Mevcut: 4.289 Zamlı: 5.753 SSK emeklisi (2000 öncesi): Mevcut: 3.292 Zamlı: 4.432 Esnaf emeklisi: Mevcut: 2.948 Zamlı: 3.969 .