Emekli ve memur maaşlarına fark ödemesi

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon toplamı memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3’lük toplu sözleşme zammını geçti. Bir başka ifadeyle şimdiden yüzde 1.23 zam farkı oluştu. Ocakta yüzde 5 de toplu sözleşme zammı var.

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon toplamı memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçti. Bir başka ifadeyle şimdiden yüzde 1.23 zam farkı oluştu. Ocakta yüzde 5 de toplu sözleşme zammı var. SSK ve Bağkur emeklisi için de üç ayda oluşan zam yüzde 4.23. İşte ayrıntılar...

Memur ve emeklilerin her ay en çok takip ettiği verilerin başında enflasyon geliyor. Çünkü ortaya çıkan her rakam bir sonraki 6 aylık dönemde (ocak-temmuz) alacağı zammı da direkt etkiliyor.

Posta'da yer alan habere göre zammı etkileyen bir diğer durum ise toplu sözleşme anlaşması. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı ağustosta belli olmuştu.

TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI

Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5 artı 7, 2023 yılı için ise yüzde 8 artı 6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi de ödenecek.

İKİNCİ 6 AYDA YÜZDE 3'TÜ

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın temmuz-aralık döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 3 olarak uygulanmıştı. İlk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da maaşa eklenmiş toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

YÜZDE 4.23'E YÜKSELDİ

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), dün eylül ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 1.25 oldu. Enflasyon ağustosta aylık yüzde 1.12, temmuzda yüzde 1.80 artmıştı.

Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında kümülatif yüzde 4.23'lük enflasyon rakamına ulaşıldı. Bu oran da memur ve emeklisinin temmuz-aralık için aldığı yüzde 3'lük toplu sözleşme zammının yüzde 1.23 üzerinde.

EKİM, KASIM,ARALIK BELİRLEYECEK

Yılın geri kalan aylarına (ekim, kasım, aralık) ait enflasyon verileri eksi çıkmazsa yani enflasyonda keskin bir düşüş olmazsa 5.5 milyon memur ve emeklisi ocakta enflasyon farkı alacak.

Ocakta yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Şu anki farkla birlikte zam yüzde 6.23'e (yüzde 5+1.23) ulaşmış durumda. SSK ve Bağkur emeklileri toplu sözleşme yapmadıklarından 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Şimdiden alacakları zam da yüzde 4.23'e çıkmış durumda.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

En düşük maaşı hizmetli (15/1) alıyor. Temmuz itibarıyla bu çalışanların maaşı 4 bin 102 lira olmuştu. Yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla maaşlar 4 bin 307 liraya çıkacak.

Yüzde 1.23 enflasyon farkıyla maaş 4 bin 360 lira olacak. Geri kalan aylarda enflasyon farkı yüzde 3'e ulaşırsa maaş 4 bin 436 lira, fark yüzde 4 olursa maaş 4 bin 479 liraya yükselecek.

YIL SONU İÇİN BEKLENTİ

Ekim ve kasımda enflasyonun baz etkisinden dolayı daha düşük gelmesini bekleyen ekonomistler kur, enerji fiyatı ve girdi maliyetlerindeki artışın baskı oluşturmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 16.2'ye yükselmişti. Ilk 9 aylık rakamla bunun yüzde 13'lük kısmına ulaşıldı. Tahminlere göre geriye 3 puanlık bir alan kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.