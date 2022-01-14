Emekli ve memur maaşlarına ek zam yetişmedi

Memur ve emekliye ek zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması bekleniyordu. Ek zammı içeren kanun teklifinin bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak, memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek. Genel Kurul'da iki kez yapılan yoklamada 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı.

AK Parti'nin memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, bugünkü Genel Kurul'da "toplantı yeter sayısının" azizliğine uğradı. AK Parti ve MHP'nin teklifin 11. maddesi üzerinde verdiği önerge okunduktan sonra muhalefet önergeye tepki gösterip yoklama isterken, salonda iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Düzenleme yasalaşmadığı için 15 Ocak'ta memur ve emekli maaş zammı farkları yatırılamayacak. AK Partili yetkililer, fark ödemeleri için bir düzenleme daha yapılabileceğine işaret ediyor.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yaptı. Çarşamba günü Genel Kurul, 18 maddelik kanun teklifinin ilk 9 maddesini kabul etti. Görüşmeler dün de devam etti; ancak 11. maddeye gelindiğinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın imzasıyla bir önerge verildi. Önergede, "TOKİ tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil bu maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde bu maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesi amacıyla ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir" ifadeleri yer aldı.

ÖNERGEYİ OKUDUKTAN SONRA GERGİNLİK YAŞANDI

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, önergeyi okuttuktan sonra salonda gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeye "Meclisi kapatıp gidelim daha iyi. Bu ne. Kilitleyelim gidelim" diye tepki gösterdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da "'Düzenleme yapılabilir' ne demek ya? Böyle yasa mı olur. İyice çivisini çıkardınız" diye bağırdı. CHP'li Altay söz alarak, "Bu önerge 'TBMM'nin kapısına kilit vurulabilir, TBMM işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin' önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetkisi kanunla verilemez" dedi ve yoklama talep etti.

Yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamayınca Başkan Erdoğmuş birleşime 10 dakika ara verdi. Aradan sonra yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca Başkan, birleşimi 18 Ocak 2022 salı günü açılmak üzere kapattı.

Yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamayınca Başkan Erdoğmuş birleşime 10 dakika ara verdi. Aradan sonra yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca Başkan, birleşimi 18 Ocak 2022 salı günü açılmak üzere kapattı.

"EĞER DÜZENLEME ÇARŞAMBA GÜNÜ KABUL EDİLSEYDİ..."

Ancak bu gelişmeyle birlikte ilginç bir durum ortaya çıktı. Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.