Emekli promosyonuna enflasyon zammı

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete yüzde 30, memur ve emekli maaşlarına ise yüzde 42.35’lik yarı yıl düzeltmesi yapılmasının ardından, bankalar da emeklilere verdiği promosyona yaklaşık yüzde 50 zam yaparak 5 bin 500 liraya kadar çıkardı.

Enflasyonun yüzde 78.62 ile son 24 yılın zirvesindeki koruması nedeniyle asgari ücrete yüzde 30, memur ve emekli maaşına ise yüzde 42.35'lik yarı yıl düzeltmesi yapılmasının ardından bankaların emeklilere verdiği promosyona da yaklaşık yüzde 50 zam geldi.

Daha bir hafta öncesine kadar emekli maaşını taşıyanlara en fazla 2 bin 750 lira promosyon veren bankalar, tutarı 5 bin 500 liraya kadar yükseltti. Örneğin, İş Bankası tutarı 5 bin liraya çıkarırken, emekli maaşını TEB'e taşıyanlar ise 5 bin 500 lira promosyon alacaklar. Emekliler, emekli maaşı aldıkları banka şubelerine giderek güncel tutar üzerinden farklarını almaya başladılar.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5 BİN TL

Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir. (Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup öncesinde gerçekleştirilen havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.)

Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine de, her bir yakını için 250TL nakit ödül!

Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

İŞ BANKASI'NDAN 5 BİN TL PROMOSYON

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

Promosyon imkanından yararanmak steyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor.

TEB'DEN EMEKLİLERE 6.250 TL

Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin 750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanacak.

Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6 bin 250 TL ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor. Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken; yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 4.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 2.500 TL;

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 3.100 TL;

2.500 TL'nin üzerindeyse 3.750 TL nakit promosyon ödenir.

Ayrıca banka tarafından emekli tanıdığına referans olan emeklilere 2.500 TL'ye varan ödül veriliyor.

ING TÜRKIYE

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaşa göre 3.500 TL'ye varan ek şartsız nakit promosyon veriliyor. Maaşını taşıyanlar 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaparsa ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyonun sahibi oluyor.

Emekli Nakit Promosyonu Ödeme Detayları

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı

1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 2.350 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 2.900 TL,

2.500 TL ve üzeri ise 3.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

AKBANK

Emekli olup maaşınızı Akbank'a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü verenlere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB FINANSBANK'TAN 4.000 TL PROMOSYON

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere 4.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılıyor.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 2.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 3.350 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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