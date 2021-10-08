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Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?
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TIMETURK / EKONOMİ / Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Emekli ocak zammı için geri sayı sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında 405 liraya varan artışların olması bekleniyor. İşte emeklinin ocak zammıyla ilgili detaylar!

2 Saat Önce
2021-10-08 11:32:37
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte oranlar da netleşiyor.

Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre maaş artışı yüzde 5.21'e ulaşacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

Sabah Gazatesi'nin haberine göre; bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

405 LİRAYA VARAN ARTIŞ

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8 bin 237 liraya ulaşacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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