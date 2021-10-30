Emekli, memur zammı ve asgari ücret tablosu netleşmeye başladı

2021 yılı sonuna yaklaşırken emekli, memur zammı ve asgari ücret 2022 için ipuçları gelmeye başladı.

Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...

Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte detaylar…

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.

Bu durumda memurlar ve emekliler Temmuz'da aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilaveten Ocak ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyorlar.

Bu arada Aralık ayında belirlenecek olan 2022 yılı asgari ücreti üzerinde de enflasyonun önemli bir etkisi bulunuyor. Çünkü son 10 yıla bakıldığında tüm artışların enflasyonun 5-7 puan üzerinde yapıldığını görüyoruz.

Bu yüzden 2021 yılsonu enflasyon rakamı 2022 de uygulanacak olan asgari ücreti de belirleyici rol oynayacak. Ancak bu sadece bir tahmin. Asgari ücret belirlenirken birçok değişken sonucu nihai rakama ulaşılıyor.

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Önceki gün enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 yılı için enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı.

Böylece 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zammı ile ilgili bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de 2022 asgari ücret rakamının etkilediği bazı ödemeleri hesaplayabiliriz

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR

Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 yılı enflasyon rakamı yüzde 18.4 olursa emekli zamları şu şekilde gerçekleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMEKLİ ZAMMI

Bu emeklilerimizin zamları son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Buna göre son 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 oldu.

Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 18.4 rakamına göre Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon ise yüzde 9.18 civarında gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.18 olarak uygulanacaktır.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ ZAM ORANI

Emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri toplu sözleşme zammı olarak yüzde 5 oranında artışı Ocak ayında maaşlarında görecekler. Bu artışa oluşan 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Merkez'in yüzde 18.4'lük tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,18 olduğunda emekli memurların alacağı zam yüzde 5 ve enflasyon farkı ise Temmuz'daki yüzde 3'ün üzerindeki 6.18'lik oran olacaktır. Bu durumda memur emeklileri yüzde 5+6,18 yani yüzde 11,18 zam alacak.

MEMUR ZAMMI İÇİ 4 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

Yaklaşık 4 milyon memurun zammını da enflasyon rakamları etkileyecek. Buna göre memurlar da toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyon farkı ise yüzde 6.18 olarak yansıyacak. Böylece memurların 6 aylık zam oranları da yüzde 11.18 olacak

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları memurların ve emeklilerin zamlarını doğrudan etkilerken asgari ücret rakamlarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanarak 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Son 10 yıllık artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan arasında daha yüksek belirlendiği görülüyor.

Buradan yola çıkılarak bir hesaplama yapıldığında ise yüzde 18.4'lük Merkez bankası enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olabilecek.

Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,87 TL olurken net asgari ücret ise 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek. Daha önceki tahminlerimizde de asgari ücretin 3400 TL ile 3750 TL arasında olabileceğini hesaplamıştık.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret zammı için yüzde 25'lik bir artış olduğunda birçok ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. Bunlardan en çok merak edilenlerden birisi olan işsizlik maaşı için alt sınır 1.789 liraya çıkarken üst sınır ise 3 bin 577 lira 50 kuruşu bulacak.

NE DEĞİŞECEK?

Merkez bankası enflasyon tahmini: Yüzde 18.4

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık zammı: Yüzde 9.18

Emekli Sandığı emeklisi 6 aylık zammı: Yüzde 5+6.18

Memur 6 aylık zammı: Yüzde 5 +6.18

Asgari ücret artışı: Yüzde 25 (18.4 + 6-7 puan)

Brüt asgari ücret: 4.471,87 TL

Net Asgari ücret: 3.532,38 TL

İşsizlik maaşı en az: 1.789 TL

İşsizlik maaşı en yüksek: 3.577,5 TL

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.