Emekli maaşları yattı mı? Temmuz emekli zamlı maaşı ne zaman yatar? SSK-Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 yılında milyonlarca çalışan gibi emekliler de maaşlarına zam aldı. Memurların maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yattı ancak emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. SSK ve BAĞ–KUR emekli maaşlarına yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları yattı mı? Temmuz emekli zamlı maaşı ne zaman yatar? SSK-Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 yılında milyonlarca çalışan gibi emekliler de maaşlarına zam aldı. Memurların maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yattı ancak emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını sabırsızlıkla bekliyor. SSK ve BAĞ–KUR emekli maaşlarına yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca çalışan gibi emeklilerin de maaşlarına Temmuz ayında zam yapıldı. Memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti: "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

Emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşlarının yatıp yatmadığı pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyordu. Zamlı emekli maaşları henüz hesaplara geçmedi.

Temmuz emekli zamlı maaşı ne zaman yatar?

İşte emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler;

4A SSK emekli maaşı

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşları

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı varsayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur. .