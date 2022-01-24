Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Dul, yetim aylığı zam farkı ne zaman yatar? Milyonlarca çalışan ve emekli 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. Emekli maaş farkları ve malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? Dul, yetim aylığı zam farkı ne zaman yatar? Milyonlarca çalışan ve emekli 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. Emekli maaş farkları ve malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş farklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında milyonlarca kişinin maaşına zam yapılmış ve zam farkı oluşmuştu. Maaş zam farklarının ne zaman yatacağı ise merak konusuydu. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin maaş farklarının ne zaman yatacağı açıklandı. Maaş farkı ödemeleri, 27 Ocak tarihinde yapılacak. Yapılacak fark ödemesi, toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak.

Dul, yetim aylığı zam farkı ne zaman yatar?

Harp ve vazife malullerini yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinde ise hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılacak. 59 bin kişiye yapılacak ek ödemenin tutarı ise 308 milyon lira. Harp ve vazife malulleri için ödeme tarihi de 27 Ocak olarak belirlendi. .