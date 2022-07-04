Emekli maaş hesaplama | 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Brüt net maaş nasıl hesaplanır?
Emekli maaş hesaplama | Yapılan açıklamalardan sonra emekli maaşı hesaplama işlemleri araştırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Brüt net maaş nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
2022-07-04 19:26:15
Yapılan açıklamalardan sonra emekli maaşı hesaplama işlemleri araştırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Brüt net maaş nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Emekli maaş hesaplama
Emekli maaşı hesaplamak için 4A 4B 4C sistemleri farklıdır. Tüm hesaplamalar internet sistemi üzerinden yapılabilir.
4A emekli maaşı hesaplama
Emekli maaşı hesaplamak için; uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına giriş yapmalısınız.
T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın. 'Sorgula' butonuna basın. Sonuç ekrana çıkacaktır.
4B emekli maaşı hesaplama
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler.
turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasına giriş yapıp, gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.
4C emekli maaşı hesaplama
4C emekli maaşı hesaplamak için ise, uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesi üzerinden gerekli bilgiler girildikten sonra sonuçları elde edebilirsiniz.
Emekli maaşı zam oranları
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
Ek zam beklentisi: 3
Ek zamlı memur zam oranı: 44,85
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