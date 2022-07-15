Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli maaş farkları hangi gün yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ödenmeye başladı. Peki ama temmuz ayında yüksek yatan emekli maaşlarının farkları ne zaman yatıyor? SSK ve Bağkur emekli maaş farkları hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ödenmeye başladı. Peki ama temmuz ayında yüksek yatan emekli maaşlarının farkları ne zaman yatıyor? SSK ve Bağkur emekli maaş farkları hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Fakat maaş farklarının ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Emekliye ne kadar zam yapıldı?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK emeklilerinin maaş tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞKUR emeklilerinin maaş tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.