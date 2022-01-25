Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarını kimler alacak?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarını kimler alacak? Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları henüz yatmadı. İlk maaşların ardından ödenmesi beklenen maaş farklarının meclisten geçmesi bekleniyordu. Peki ama emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifi kabul edildi mi? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli maaşı haberleri...
2022-01-25 12:28:37
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarını kimler alacak? Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları henüz yatmadı. İlk maaşların ardından ödenmesi beklenen maaş farklarının meclisten geçmesi bekleniyordu. Peki ama emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifi kabul edildi mi? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli maaşı haberleri...
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödeneceğine ilişkin kanunun kesinleştiğini ve maaş farklarının ödeneceğini duyurdu.
- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin maaşları 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.
- Üç ay süreyle aylık alan kişilerin maaş farkları ise;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi..
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