Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarını kimler alacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarını kimler alacak? Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları henüz yatmadı. İlk maaşların ardından ödenmesi beklenen maaş farklarının meclisten geçmesi bekleniyordu. Peki ama emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifi kabul edildi mi? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli maaşı haberleri...