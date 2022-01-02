Emekli ikramiyesi nedir? Kimlere ne için ve ne zaman verilir? Emekli ikramiyesi ne kadardır?

Yeni yıla sayılı günler kala pek çok insan yeni yıl için iyi niyetler ve beklentiler içine girmiş durumda. Hiç kuşkusuz ki pek çok kişi yeni yılda daha sağlıklı, mutlu ve zengin olma dileklerine sahip. Senenin son günlerini tüm senenin değerlendirmesini yapmak için mükemmel bir zaman dilimi. Bu dilimde bütçe görüşmelerinden tutun da, asgari ücretin belirlenmesine, emekli ücretlerinin zamlanıp zamlanmayacağı hatta emeklilere emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği belli olmaktadır. Özellikle asgari ücretin 4250 olması ile birlikte birçok emekli emekli ikramiyesinin yılbaşında verilip verilmeyeceğini merak eder durumdadır. Peki emekli ikramiyesi nedir? Kimlere ne için ve ne zaman verilir? Emekli ikramiyesi ne kadardır?

Emekli ikramiyesi nedir?

Emekli ikramiyesi kamu ve özel sektörde çalışanlar için farklı şekilde alınır. Devlet memurları emekli ikramiyesi adı altında alırken özel sektörde çalışanlar kıdem tazminatı olarak emekli ikramiyesi alırlar. Günümüzde emekli bayram ikramiyesi de verilmeye başlandı. 2021 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek tutar 1.100 TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın banka hesabına otomatik yatırılıyor. İlk defa 2018 yılının Ramazan ayından itibaren emeklilere verilen ikramiyedir. Daha sonraki süreçlerde tüm Ramazan ve Kurban Bayramları'nda yaşlılara ödenen ek paradır. Bu sayede pek çok emekli özel dini günlerde az da olsa ferah edebilmekte ve ihtiyaçlarını görebilmektedir. En son 2021 yılının Kurban Bayramı'nda 1100 TL olarak verilen emekli ikramiyesi yeni yılın yaklaşması ile birlikte verilip verilmeyeceği büyük merak konusu. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen emekli ikramiyeleri, banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenen ikramiyeler yasal düzenleme ile 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu konuda resmi bir açıklamanın olmamamasının yanında daha önce herhangi bir yılbaşında emekli ikramiyesinin verilmemiş olması bu ihtimali oldukça düşürüyor.Ancak yılda iki kez olmak üzere bayramlarda verilen bayram ikramiyesinde yılbaşı için bir çalışma yer almıyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılır?

Emekli ikramiyeleri son 3 senedir Ramazan ve Kurban bayramlarından birkaç gün önce emeklilerin temel bazı ihtiyaçlarını karşılamak ve bayram harçlığı olarak pek çok emeklinin hesabına yatırılmaktadır. 2021 yılında 1100 TL olarak yatırılan ikramiyenin 2022 yılı için ise 1700 TL olması tahmin edilmektedir. Ancak yine de bu konuda resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Hangi emekililer bayram ikramiyesinden yararlanabilmektedir?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Emeklilik görevlerini yerine getirdikten sonra emekli olan vatandaşlar 2022 ye girmeye sayılı günler kalmış olması ile beraber emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Emekli ikramiyesi hesaplama işlemi gelişen teknoloji ile birlikte artık çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Kamuda çalışan memur emekli ikramiyesi ne kadardır sorusunun cevabını merak ediyorsa size vereceğimiz adımları takip ederek sorgulama yapabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemi yapmak için e devletten veyahut SGK'nın sitesinden kolay bir şekilde öğrenilebilir. Ayrıca pek çok internet sitesi üzerinden bu tarz hesaplamaların yapılması oldukça kolaylaşmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.