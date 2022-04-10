DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak: Türkiye, Suudi Arabistan’la da, Mısır’la da yakınlaşacak
Eskişehirspor - Uşakspor maçını canlı izle! 2.Lig
Vergi zekatın yerine geçer mi?
Amed Sportif - 24 Erzincanspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Kuzey Kore medyasından Biden’a 'bunamış yaşlı adam' benzetmesi
Ukrayna Savaşı’nda Putin’in “B Planı”
İstanbul Medipol Üniversitesi Metaverse ile Eğitim Uygulamalarına Başladı
Oğlunu satırla katleden babanın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi
Aşırı sağcı aday Zemmour’a tepki: 'Utanç kaynağısın'
10 Nisan akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin ne kadar oldu?
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarın 8-12 derece azalacak
Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi
Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu
Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne?

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Hem ramazan hem de kurban bayramında devlet tarafından her yıl verilen emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da hesaplara yatırılacak. Sosyal medyada konuşulan 'emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi' konusunda merak edilenleri sizler için derledik. Peki emekli ikramiyesi için nereye başvurulur? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi detayları...

1 Saat Önce
2022-04-10 13:35:52
Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi

Hem ramazan hem de kurban bayramında devlet tarafından her yıl verilen emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da hesaplara yatırılacak. Sosyal medyada konuşulan "emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi" konusunda merak edilenleri sizler için derledik. Peki emekli ikramiyesi için nereye başvurulur? Emekli ikramiyesi için nereye başvuru yapılır? 2022 emekli ikramiyesi detayları...

Emekli ikramiyesi başvuru dilekçesi nereye verilir?

Her yıl iki kez verilen emekli ikramiyeleri için dilekçe başvurusunun nereye yapılacağı, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Fakat devlet tarafından verilen bu ikramiyeler için herhangi bir yere başvurmak ya da dilekçe vermek gerekmiyor. Bayram öncesinde otomatik olarak her emeklinin hesabına bu ücret yatırılmış oluyor.

2022 emekli ikramiyesi

Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar verileceği henüz netleşmedi. Açıklamanın ardından haber sitemizden emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Emekli olmak için kaç yaşında olmak gerekir?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükseltildi. Aynı zamanda prim gün sayısında da bu kişilerin ise 7 bin günü doldurmuş olmaları gerekiyor.

8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'luyu da kapsadı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş