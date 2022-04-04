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TIMETURK / EKONOMİ / Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi olacak? 2022 emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi olacak? 2022 emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi olacak? Dini bayramlarda devlet tarafından verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte, ikramiyelere de zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan 'Emekli ikramiyesi 3 bin TL olacak!' sözleri doğruluğu yansıtıyor mu? Emekli ikramiyelerinde son dakika haberleri...

2 Saat Önce
2022-04-04 13:52:23
Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi olacak? 2022 emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Dini bayramlarda devlet tarafından verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte, ikramiyelere de zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan "Emekli ikramiyesi 3 bin TL olacak!" sözleri doğruluğu yansıtıyor mu? Emekli ikramiyelerinde son dakika haberleri...

Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi olacak?

Emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması bekleniyor. Eğer bu rakam emekli maaşlarına yansırsa, 1.100 TL olarak verilen emekli maaşları, 1496,88 TL olarak ödenecek.

Bu artış sonrasında toplamda 2993,76 TL verilmiş olacak. Kulislerde dönen "Emekli ikramiyesi 3 bin TL olacak!" sözleri, iki emekli ikramiyesinin toplam ücreti olarak yansıtılmış olabilir. Fakat şu an için emekli ikramiyelerinde kesin bir rakam söz konusu değil.

2022 emekli ikramiyesi kaç TL?

Emekli ikramiyelerinin geçtiğimiz yıl sonunda alınan enflayon rakamlarına göre 1496 TL olarak verileceği düşünülüyor. Henüz konuyla ilgili net bir yanıt gelmedi.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan bayramında kullanılmak üzere verilecek olan emekli ikramiyelerinin tarihi konusunda açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllara bakılırak, 2 Mayıs öncesi, emekli ikramiyelerinin yatırılacağı öngörülüyor. .

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