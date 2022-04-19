Emekli ikramiyesi 28 Nisan'da verilecek mi? 28-29 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak mı? Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi 28 Nisan'da verilecek mi? Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri hakkında yapılan son dakika haberi emeklileri üzdü. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Peki ama emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar ve ne zaman verilecek? 28-29 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak mı? Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri hakkında yapılan son dakika haberi emeklileri üzdü. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Peki ama emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar ve ne zaman verilecek? 28-29 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak mı? Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi 28 Nisan'da verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli ikramiyeleri 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl da 1.100 TL olarak verilen emekli ikramiyelerine zam yapılmadı.

Emekli ikramiyesi nereden çekilir?

Emekli ikramiyeleri, emekli kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Herhangi bir işlem yapılmadan banka hesabınızdan emekli ikramiyenizi 28-29 Nisan sonrasında çekebilirsiniz. .