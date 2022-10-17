Emekli hekim maaşına zam I Uzman hekim maaşına ne kadar zam yapıldı? Emekli hekimler ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hekimlerin emekli aylıklarında önemli oranda artış yapıldığını açıkladı. Buna göre emekli uzman hekim maaşına ne kadar zam yapıldı? Emekli hekimler ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılı bütçesi hazırlıklarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon direktifleriyle, strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının eş güdümü, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla tamamlandığını açıkladı. Oktay, "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazırdır." dedi.

Hekim sayısı 20 yılda 91 binden 184 bine yükseldi

Hükümetleri döneminde en fazla önem verilen konuların başında sağlığın geldiğine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimizin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alındı ve taban ödeme adı altında yeni bir ödeme unsuru getirildi. Hekimlerimizin mali haklarının yanında emekli aylıkları da önemli oranda artırıldı. Uzman hekimlerimizin emekli aylıklarında 3 bin lira, diğer hekimlerimizin emekli aylıklarında 2 bin 335 lira artış yapılmıştır.

Sağlıkta insan gücü sayısı 2002 yılında 257 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 379 bin iken, 2022 yılı Eylül ayında 766 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 1 milyon 347 bine çıkmıştır. 2002 yılında toplam hekim sayımız 91 bin 949 iken, 2022 yılı Eylül ayında ülkemizde toplam hekim sayısı 184 bin 452'ye yükselmiştir. Sağlık personeli kapasitemiz 2022 ve 2023 yıllarında da hızla artmaya devam edecektir."

Sağlık Bakanlığı'na 291,5 milyar lira kaynak ayırıldı

Oktay, bütçede vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291,5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15,5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 696,8 milyar liraya ulaştığını ifade eden Oktay, "Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Oktay, 2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayırılan kaynak miktarını, 2002 yılındaki 1,6 milyar seviyesinden 258,4 milyar liraya çıkardıklarını ve bu tutarın 2023 yılı bütçesinin yüzde 5,8'ine denk geldiğini kaydetti.

2023'te, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52,6 milyar lira ayırdıklarını bildiren Oktay, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31,3 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Fuat Oktay, engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira, aile destek programı için 7,5 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 5 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 4,8 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 2,4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 713 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirtti.

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