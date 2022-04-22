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TIMETURK / EKONOMİ / Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, net tarihleri açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

4 Saat Önce
2022-04-22 11:37:36
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." denildi.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

- 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

- 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek. .

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