Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? İkramiyeler hangi gün yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin merak ettiği ikramiye ayı yaklaştı. Milyonlarca emekli, kurban bayramında ikramiye alacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri hangi gün yatırılacak?

Emeklilerin merak ettiği ikramiye ayı yaklaştı. Milyonlarca emekli, kurban bayramında ikramiye alacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri hangi gün yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek. .