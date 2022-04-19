Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyelerinin ne kadar zamlanacağı, gündemde en sık tartışılan konular arasındaydı. 19 Nisan günü emekli ikramiyelerinin net fiyatı belli oldu. Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika...
2022-04-19 14:19:04
Emekli ikramiyelerinin ne kadar zamlanacağı, gündemde en sık tartışılan konular arasındaydı. 19 Nisan günü emekli ikramiyelerinin net fiyatı belli oldu. Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli ikramiyeleri 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılıacak.
Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl da 1.100 TL olarak verilen emekli ikramiyelerine zam yapılmadı. .
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