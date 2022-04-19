Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyelerinin ne kadar zamlanacağı, gündemde en sık tartışılan konular arasındaydı. 19 Nisan günü emekli ikramiyelerinin net fiyatı belli oldu. Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika...