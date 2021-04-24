Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021 | Bayram ikramiyesi mayısın kaçında yatacak?

Milyonlarca emekli 2017'den bu yana yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu sene de Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye alacak olan emekliler bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ramazan bayramının 2021'de 13 Mayıs'a denk geliyor ve ikramiyelerin bayram gününden önce hesaplara yatması bekleniyor. Peki emekli ikramiyeleri hangi gün ödenecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi mayısın kaçında yatacak? Emekli ikramiyesi 2021'de ne zaman hesaplara yatacak?

Milyonlarca emekli 2017'den bu yana yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu sene de Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye alacak olan emekliler bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ramazan bayramının 2021'de 13 Mayıs'a denk geliyor ve ikramiyelerin bayram gününden önce hesaplara yatması bekleniyor. Peki emekli ikramiyeleri hangi gün ödenecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi mayısın kaçında yatacak? Emekli ikramiyesi 2021'de ne zaman hesaplara yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca emekliye müjde geldi. Erdoğan emekli ikramiyelerinin zamlı olacağını açıkladı. Bayram ikramiyesini bekleyen milyonlarca emekli de gelecek zammı merak etmeye başladı. Peki emekli ikramiyesine ne kadar zam gelecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” demişti.

Bayram ikramiyesi mayısın kaçında yatacak?

Bu yıl ikk defa zamlı olarak ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyesi toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek. Milyonlarca emekli zamlı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki Bayram ikramiyesi mayısın kaçında yatacak? Bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı ikramiyes ne zanam yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyelier zamlı mı olacak?

Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek.

Emekli ikramiyeleri 2017 yılında ödenmeye başladı

Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz net bir tutar bulunmasa da enflasyon oranına gör bir zam olacağı biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.