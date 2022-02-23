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TIMETURK / EKONOMİ / Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin ikramiyesi kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin ikramiyesi kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin bayram ikramiyesi için bu yıl beklentileri yüksek. Bakanlık konuyla ilgili ikramiye değerlendirmelerini yapmaya başladı. Peki ama bu yıl ne kadar ikramiye verilecek? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

30 Dakika Önce
2022-02-23 21:47:56
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin ikramiyesi kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin bayram ikramiyesi için bu yıl beklentileri yüksek. Bakanlık konuyla ilgili ikramiye değerlendirmelerini yapmaya başladı. Peki ama bu yıl ne kadar ikramiye verilecek? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022?

Emeklilerin ikramiyesi kaç para? Emeklilerin aklındaki ikramiye sorularının yanıtları bekleniyor. Artış için üç formülün gündemde olduğu bilinirken öte yandan bu formüllerden birinin uygulamaya geçmesi halinde emekli ikramiye tutarları 1100'den 1500 veya 1655 TL'ye kadar çıkabilecek.

Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Yeni yılda gelen zamlarla birlikte emekliler bu yıl da ikramiyeler için artış beklentisi içine girdi.

Bayram ikrramiyeleri kimlere verilir?

Bayram ikramiyeleri; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişilere verilir.

Bu ikramiyeler Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramında ödenir. Her yıl zamlanarak artan ödemelerin bu yıl ne kadar olacağı kesinleşmedi. .

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