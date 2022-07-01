Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? SSK ve Bağkur emekli ikramiyeleri hangi gün yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen emekli ikramiyeleri için gün verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri hangi gün hesaplara geçecek? SSK ve Bağkur emekli ikramiyeleri hangi gün yatırılacak? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması...