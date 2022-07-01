Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? SSK ve Bağkur emekli ikramiyeleri hangi gün yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen emekli ikramiyeleri için gün verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri hangi gün hesaplara geçecek? SSK ve Bağkur emekli ikramiyeleri hangi gün yatırılacak? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması...
2022-07-01 10:12:38
Beklenen emekli ikramiyeleri için gün verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri hangi gün hesaplara geçecek? SSK ve Bağkur emekli ikramiyeleri hangi gün yatırılacak? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması...
Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?
Yapılan açıklamalara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi gün hesaplara yatırılacak?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek. .
YORUMLAR (0)