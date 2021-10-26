Emekli aylığı nasıl yükseltilir?

Emekli aylığını yükseltecek en basit çözümün prime esas kazanç tutarının yüksek gösterilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Kılıç, 'SGK’ya yüksek ücret seviyesinden prim yatıranlar bu konuda oldukça avantajlı' mesajını verdi.

Kılıç, çalışanların sık sık kendi adlarına SGK'ya yatırılan primleri takip etmeleri gerektiğini belirterek, "İşverenlerinin gerçek ücretleri üzerinden prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmek sigortalı açısından çok önemli. Aksi takdirde emeklilik vakti geldiğinde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Emekli aylığını yükseltecek bir diğer yöntem ise Ocak 2000 dönemi öncesi askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları. Bu dönem için borçlanma yapılırsa, bir de tavandan yani en yüksekten ödeyerek borçlanılırsa emekli aylığını yükseltmek mümkün. Askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi, prim ödeme gün sayısı, askerlik yapılan dönem ve göstergeye bağlı olarak değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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