DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erdoğan: Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız
Mehmet Aslan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü aldı
China Telecom'da Çin-ABD çekişmesi
“Akıllı tarım sektörü 5 yılda iki kat büyüyecek”
Bir depo benzin en az 450 liraya doluyor
ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına özelden itiraz ettiği iddia edildi
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Faiz indirimi ve borsanın zirvedeki seyri
Otomobilde ekspertiz şart mı?
Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı
Orduspor'dan 'ayetli konfeti' açıklaması
ABD'de her inançtan ibadethanelere yapılan saldırılar 2021'de arttı
Otokar'dan 516.4 milyon lira kar
Büyükelçiler doğru yolu gördü
Emekli aylığı nasıl yükseltilir?

TIMETURK / EKONOMİ / Emekli aylığı nasıl yükseltilir?

Emekli aylığı nasıl yükseltilir?

Emekli aylığını yükseltecek en basit çözümün prime esas kazanç tutarının yüksek gösterilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Kılıç, 'SGK’ya yüksek ücret seviyesinden prim yatıranlar bu konuda oldukça avantajlı' mesajını verdi.

1 Saat Önce
2021-10-26 20:03:42
Emekli aylığı nasıl yükseltilir?

Kılıç, çalışanların sık sık kendi adlarına SGK'ya yatırılan primleri takip etmeleri gerektiğini belirterek, "İşverenlerinin gerçek ücretleri üzerinden prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmek sigortalı açısından çok önemli. Aksi takdirde emeklilik vakti geldiğinde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Emekli aylığını yükseltecek bir diğer yöntem ise Ocak 2000 dönemi öncesi askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları. Bu dönem için borçlanma yapılırsa, bir de tavandan yani en yüksekten ödeyerek borçlanılırsa emekli aylığını yükseltmek mümkün. Askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi, prim ödeme gün sayısı, askerlik yapılan dönem ve göstergeye bağlı olarak değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş