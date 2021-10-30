Emekli, asgari ücretli ve EYT'liye müjde geliyor

Hayat pahalılığının asgari ücretli ve emekli üzerindeki etkilerinin azaltılması konusunda önemli adımlar atılacak. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam öngörülürken, düşük emekli maaşları için ‘seyyanen zam’ formülü tartışılıyor. EYT’lilerin bekleme süresinin düşürülmesi de hükûmetin gündeminde yer alıyor.

Hükûmet, pandemi nedeniyle artan enflasyon ve toplumun en büyük şikâyet konusu hâline gelen hayat pahalılığının etkilerinin azaltılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Emeklilikte yaşa takılanları da gündemine alan hükûmetin, asgari ücret ve düşük emekli maaşlarına ‘rutin dışı' artış yapacağı belirtiliyor.

AK Parti yönetimi, yaz boyunca sahada yapılan çalışmalarda ve kamuoyu yoklamalarında en çok gündeme gelen şikâyet konularının başında geçim sıkıntısı olduğu tespitini yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık vatandaşın yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ve bu konuda gerekli adımların atılacağını dile getiriyor.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantılarda da özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni desteklerin verilmesi üzerinde duruluyor, asgari ücret ve emekli maaşlarında vatandaşı memnun edecek artış yapılması gerektiği değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET 3.500 TL'Yİ AŞACAK

Edinilen bilgilere göre, hükümette başlatılan çalışmalar kapsamında 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. Geçen yıl enf-lasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş, asgari ücrete ise yüzde 21,56 zam yapılmıştı. Bu yıl da enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30'u bulabileceği belirtiliyor.

2 BİN TL'NİN ALTINA SEYYANEN ZAM

Düşük emekli maaşları konusunda ise ‘seyyanen zam' yapılması formülü tartışılıyor. Milletvekilleri yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmalarda en fazla karşılaştıkları talepler arasında emekli maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu konuda hazırlanan raporlar parti yönetimine sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması tartışılmaya başladı.

EYT'DE REVİZYON FORMÜLÜ

Hükûmetin gündemine gelen bir başka konu ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT). Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan EYT'yle ilgili bir etki analizi ve maliyet hesabı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yaşını doldurmadığı için emekliliği hak edemeyenlerle ilgili yeni bir ‘süre düzenlemesi' yapılması planlanıyor.

Emekli olmak için yaş kriterini bekleyenlere yönelik, bekleme süresinin 2 veya 3 yıl geriye çekilmesi formülü tartışılıyor. Bu formülün hayata geçmesi durumunda, EYT'li bir kişi, örneğin emekli olmak için 55 yaşını bekliyorsa, bu süre 2 veya üç yıl geri çekilecek, 55 yerine 52 yaşında emekliliği hak edecek. Türkiye'de prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yaşını tamamlamadığı için emekli olamayan yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor.

AK Parti kaynakları “Bekleme süresinin geriye çekilmesi ile önemli sayıda bir grubun emekli olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.