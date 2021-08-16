Elon Musk ve ünlü milyarder Cuban'a göre en önemli kripto para

Ünlü milyarder Mark Cuban, Dogecoin’in diğer kripto paralara göre oldukça eşsiz bir kullanım senaryosuna sahip olduğunu iddia ederken, Elon Musk da, ödeme yöntemi olarak tüm kripto paralar arasında Dogecoin (DOGE)’un en önemli madeni para olduğunu söyledi.

Dogecoin, geliştiricileri tarafından bir şaka olarak yaratılmasına ve hiçbir zaman ciddi alınacağının düşünülmemesine rağmen milyarder Mark Cuban, Dogecoin'in diğer kripto paralara göre oldukça eşsiz bir kullanım senaryosuna sahip olduğunu iddia etti. Bunun ardından Tesla CEO'su Elon Musk da, Dogecoin'in bir ödeme aracı olarak gerekli niteliklerin tamamına sahip olduğunu düşündüğünü vurguladı. Elon Musk, Ödeme Yöntemi Olarak Tüm Kripto Paralar Arasında Dogecoin (DOGE)'un En Önemli Coin Olduğunu İddia Etti

Limenya.com'un haberine göre, CNBC, kısa bir süre önce attığı Tweet'te Mark Cuban'ın, Dogecoin'in bir ödeme aracı olarak en güçlü kripto para olduğunu söylediğini alıntılamıştı. Elon Musk ise bunun ardından, bu Tweet'in altına “Ben bunu bir süredir zaten dile getiriyordum” yazarak Mark Cuban'a destek vermiş oldu.

Cuban, sahibi olduğu Dallas Mavericks basketbol takımının Mart ayında Dogecoin ile ödeme kabul edeceğini açıklamış ve bunun ardından Dallas Mavericks'in bu şaka coinini kullanarak epey satış yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cuban, Perşembe günü yaptığı açıklamasında, bu hamlesinin devamını getirebilmek için Dallas Mavericks ürünlerini Dogecoin ile satın alanlara indirim yapılacağını duyurmuştu. Cuban, CNBC'ye yaptığı açıklamasında şunları dedi: “Dogecoin'in, mal ve hizmetler satın alabilmek için kullanılabilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Dogecoin, kendi coinlerini bir ödeme aracı olarak kullanabilmek için en güçlü kripto para topluluğuna da sahip.”.

Cuban Bitcoin'i Daha Çok Dijital Altın Olarak Görüyor

Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Cuban, Dogecoin (DOGE)'un insanların ödeme yapmak için kullandığı tek coin olduğunu iddia etmişti. Ancak Cuban bundan önceki açıklamalarında Ethereum'un da bir dijital para birimi olarak kullanıldığını söylemişti.

Cuban ayrıca Bitcoin'i de bir para birimi yerine altının dijital versiyonu olarak görüyor. Bunun nedeni olarak ise ünlü yatırımcı, Bitcoin yatırımcılarının genellikle uzun dönemli işlem yapmasını ve BTC'yi değer gören bir coin olarak tanımlamasını gösterdi.

Cuban, geçmişte yaptığı açıklamalarında Dogecoin için, bu coinin boğa lehine bir yol izlediğini ancak DOGE'un en iyi yatırım olmayabileceğini kabul etmişti. Bununla birlikte Cuban, 11 yaşındaki oğlu Jake ile birlikte Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum sahibi olduğunu belirtmişti.

Birçok eleştirmen Dogecoin'in sınırsız arzı hakkındaki endişelerini dile getirirken, Cuban ise bu enflasyonun aslında Dogecoin için bir avantaj olduğunu çünkü bu sayede DOGE'un geçerli bir ödeme yöntemi olarak görüldüğünü söyledi..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.