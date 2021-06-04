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Elon Musk'un imasından sonra kripto para değer kaybetti

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın icra kurulu başkanı (CEO) Elon Musk, kripto paralarla ilişkisini keseceğini ima eden bir paylaşımı sonrası Bitcoin cuma günü sabah saatlerinde yüzde 4 oranında değer kaybetti.

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04.06.2021 08:25:39
Elon Musk'un imasından sonra kripto para değer kaybetti

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın icra kurulu başkanı (CEO) Elon Musk, kripto paralarla ilişkisini keseceğini ima eden bir paylaşımı sonrası Bitcoin cuma günü sabah saatlerinde yüzde 4 oranında değer kaybetti.

2021'de inişli-çıkışlı bir seyir izleyen Bitcoin, son aylarda üst üste rekor seviyelere yükselmiş ancak kısa süre içerisinde önemli değer kayıpları yaşamıştı.

Elon Musk, ABD'deki yerel saatle perşembe gecesi kripto paralarla ilgili bir Twitter mesajı paylaştı. Musk'ın paylaşımda Bitcoin işareti ve yanında 'bir kırık kalp imojisi' dikkati çekti.

Ekran Resmi 2021-06-04 08.26.30

Elon Musk'ın ayrılmanın eşiğine gelen bir çift görselinin üzerine Bitcoin işareti, yanına da kırık kalp emojisini koyması, kriptoparayı bırakacağı yorumlarına neden oldu.

Bitcoin 1 hafta içerisinde yüzde 6.3 değer kazanmıştı
Dünyanın en değerli ve en popüler para birimi olan Bitcoin geçen hafta yüzde 3 değer artışıyla 37 bin 800 dolardan işlem görmüştü. Bitcoin son 1 hafta içerisindeyse yüzde 6.3 değer kazandı.

Musk'ın son dönemlerde kriptoparalarla ilgili yaptığı paylaşımlar bu borsada işlem gören varlıkların değerini artırmıştı. Ancak Tesla'nın kriptopara madenciliğinde kullanılan yüksek enerji sebebiyle otomobil alımlarında artık bu tarz para birimlerinin kabul etmeyeceğini açıklaması kriptopara borsalarını olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de kripto madenciliği ve alışverişi geçici olarak askıya alınmış, İran'da ise kripto varlıkların madenciliği elektrik kesintileri sebebiyle yasaklanmıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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