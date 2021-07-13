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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk: Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum

Elon Musk: Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu. Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-13 15:18:51
Elon Musk: Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum

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Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.

Musk, "Bundan (Tesla'nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim" ifadesini kullandı.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum" dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarlar: Şirketin kaynakları boşa harcanıyor

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.

Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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