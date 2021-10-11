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Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor

Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor

Elon Musk, Tesla'nın Berlin'de açılacak fabrikasında üretim ve ilk teslimat tarihlerini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-10-11 12:57:19
Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasının kapılarını açtı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Gigafactory' için bir gün süren festival düzenlendi.

'Giga Party' olarak lanse edilen etkinliğe katılan şirketin CEO'su Elon Musk, "Birkaç ay içinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz" dedi.

9 bin kişilik etkinliğe katılanlara fabrikayı gezme şansı da verildi.

Elon Musk, muhtemelen kasım ya da aralık ayında üretime başlamayı planladıklarını belirterek, "Umuyorum ki ilk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak" dedi.

Fabrikanın tam kapasite çalıştığı takdirde yılda 500 bin elektrikli otomobil üreteceği kaydedilirken, bu sayının Almanya genelinde 2020'de üretilen tüm elektrikli araç sayısının yaklaşık 2 katına denk geldiği belirtildi.

5 MİLYAR EUROLUK BATARYA TESİSİ DE KURULACAK

Gigafactory'nin yanında 5 milyar euroluk yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Öte yandan çevre aktivistleri, söz konusu fabrikaya ağaç katliamına yol açtığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ayrıca Tesla'nın 'Model Y' modelinin üretileceği fabrika için Çevre Bakanlığı'ndan onay bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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