Elon Musk’tan rekor Tesla hissesi satışı!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre Elon Musk 26-27 Nisan'da elektrikli araç şirketi Tesla'da yaklaşık 4.4 milyon hisse sattı. Musk daha sonra Twitter'dan açıklama yaparak “Bugünden sonra Tesla satışı planı yok” ifadesini kullandı.

Tesla hisseleri satışın yapıldığı 26 Nisan tarihinde yüzde 12 ile Eylül 2020'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Elon Musk, Tesla hisselerini 12 milyar dolarlık kredi bulmak için bankalara teminat olarak göstermişti. Bu düşüş bankaların kredi teminatlarını karşılayıp karşılamadığına dair soru işaretlerine neden olmuştu.