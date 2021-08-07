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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek

Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek

Kripto para topluluğu, ABD Kongresi’nde oylanacak olan kripto para vergilendirilmesine ilişkin kanun teklifine karşı topyekün hareket ediyor. Son olarak Tesla CEO’su Elon Musk da getirilen son dakika değişikliğine karşı çıktı ve Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un yazdıklarına destek verdi.

16 Saat Önce
2021-08-07 16:23:13
Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek

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Kripto para topluluğu, ABD Kongresi'nde oylanacak olan kripto para vergilendirilmesine ilişkin kanun teklifine karşı topyekün hareket ediyor. Son olarak Tesla CEO'su Elon Musk da getirilen son dakika değişikliğine karşı çıktı ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un yazdıklarına destek verdi.

Uzmancoin'in haberine göre hazırlanan kanun tasarısının ilk halinde “broker” tanımı geniş tutularak kripto para piyasası her açıdan vergilendirmeye alınıyordu. Daha sonra kripto para yanlısı üç senatör Wyden, Toomey ve Lummis, bir değişiklik önerisiyle bunun önüne geçmek istedi fakat ardından Portman ve Warner'dan gelen son dakika değişiklik önerisi hesabı bozdu.

Portman ile Warner'ın önerdiği değişiklik, Bitcoin gibi kripto paraların madenciliğini yapanlara muafiyet getirirken hisse kanıtına dayalı olarak çalışan kripto para doğrulayıcılarını ise uyumluluk kurallarına tabi tutuyor. Coinbase CEO'su Armstrong, bunu “Hükumetin iOS için ‘tamam' ama Android için de ‘tamam değil' dediğini düşünün. iOS üzerine yazılım geliştirenler başarılı olabilirken Android yazılımcıları ise kanun dışı iş yapmış olacaklar” şeklinde açıklıyor. Armstrong, Warner'ın önerisini “korkunç” olarak niteledi.

Elon Musk'tan da Armstrong'a destek geldi. Musk, “Aynı fikirdeyim. Kripto para teknolojisinde kazananları veya kaybedenleri seçmenin zamanı değil. Şu anda aceleci bir düzenleme gerektiren kriz yok” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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