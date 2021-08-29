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Elon Musk'tan Jeff Bezos'a gönderme
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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk'tan Jeff Bezos'a gönderme

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a gönderme

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketleri SpaceX'e karşı yasal işlem başlatan Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a sosyal medya platformu Twitter'dan gönderme yaptı.Musk, “Jeff Bezos SpaceX'e dava açacak zamanı bulmak için emekli olmuş' dedi.

3 Saat Önce
2021-08-29 13:46:08
Elon Musk'tan Jeff Bezos'a gönderme

İki işadamının atışması gazetelere gündem oldu.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketleri SpaceX'e karşı yasal işlem başlatan Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a sosyal medya platformu Twitter'dan gönderme yaptı.

Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'i seçmesine ABD Yönetimi Hesap Verebilirlik Dairesi (Government Accountability Office - GAO) nezdinde nisan ayında itiraz etmişti.

GAO ise geçen ayın sonlarında Blue Origin'in itirazını reddederek 2,9 milyar dolarlık (yaklaşık 24 milyar TL) anlaşmanın uygun olduğunu bildirmişti.

Ancak Blue Origin anlaşmanın sorunlu olduğu yönündeki görüşünde vazgeçmemiş ve NASA'ya geçen hafta dava açmıştı. NASA da dava sonuçlanana kadar SpaceX'le yapılan sözleşmeyi rafa kaldırmıştı.

Bezos'un kurucusu olduğu Amazon'a bağlı uydu interneti çalışmaları yürüten Kuiper Systems de SpaceX'in projesi Starlink'in ABD Federal İletişim Kurulu'na (Federal Communications Commission - FCC) uydularla ilgili başvurusuna çarşamba günü itiraz etti.

Starlink projesi kapsamında uzaya şimdiye kadar bin 740 uydu yollayan SpaceX, yaklaşık 30 bin uydudan oluşan ikinci nesil uydu grubu için temmuz sonunda FCC'ye başvurmuştu. Şirket 18 Ağustos'ta FCC'ye planlarında bir değişiklik yapıldığını bildirdi.

Kuiper Systems ise bu değişikliğin FCC kurallarının ihlali anlamına geldiğini öne sürerek reddedilmesi çağrısı yaptı.

Teknoloji milyarderi Musk, Washington Post gazetesinden Chritian Davenport'un bu konuyla ilgili paylaşımına verdiği cevapla rakibi Bezos'a taş attı:

Bezos'un, SpaceX'e dava açacağı tam zamanlı bir iş için emekli olduğu ortaya çıktı.

Amazon'un kurucusu Bezos, Blue Origin'in faaliyetlerine odaklanmak için CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılmıştı.

Musk iki hafta önce de "Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkılabilseydi, Bezos şu anda Plüton'da olurdu" demişti.

Kaynaklar: Independent Türkçe, RT, Insider, BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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