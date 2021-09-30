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Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi

Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi

Twitter'daki paylaşımları ile kripto para grafiğini alt üst eden Elon Musk yeni açıklamalar yaptı.

1 Saat Önce
2021-09-30 10:52:43
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi

CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi.

Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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