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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk profil fotoğrafını değiştirdi; Dogecoin yükselişe geçti

Elon Musk profil fotoğrafını değiştirdi; Dogecoin yükselişe geçti

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter profil fotoğrafında Dogecoin‘e (DOGE) yer verdi.

28 Dakika Önce
2021-07-18 00:32:00
Elon Musk profil fotoğrafını değiştirdi; Dogecoin yükselişe geçti

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Tesla CEO'su Elon Musk, Dogecoin'e olan hayranlığı ile tanınıyor. Sıklıkla Dogecoin ile paylaşımlarda bulunan Musk, varlığın değerini atmış olduğu tweet'ler ile defalarca kez arttırdı.

Musk şimdi de profil fotoğrafında Dogecoin'e yer verdi. Elon Musk'ın güneş gözlüklerinin üzerinde Doge'un meşhur simgesi yer aldı.

Elon Musk'ın bu hamlesi sonrası Dogecoin fiyatı 0,182 seviyesine kadar çıktı. Paylaşımların devam etmesi halinde Dogecoin 0.20 desteğini yeniden geri kazanabilir.

Açık şekilde Dogecoin (DOGE) için desteğini ilan eden Elon Musk yatırımcıların kayıplarını bir miktar telafi etti. Gün içinde 0,16884 seviyelerine kadar düşen şaka coini 0,18203 dolara kadar yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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