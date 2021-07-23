Elon Musk konuştu piyasa uçtu!

Bundan iki ay önce Tesla alım satımında Bitcoin’i askıya aldığını duyuran Elon Musk, ‘büyük ihtimalle’ bu para birimini kullanacağını açıkladı. Tesla’nın bu U dönüşü dünyada kripto para borsalarını bir anda uçurdu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, başta Bitcoin olmak üzere kripto para borsalarını yaptığı açıklamalarla sallamaya devam ediyor. Çok uzun zaman önce değil daha yeni mayıs ayında Tesla araçların satışında kripto para yani Bitcoin kullanılmayacağını açıklayan Musk yönetimi, buna gerekçe olarak bu para biriminin üretimi için harcanan aşırı elektrik ve çevreci koşullara dikkat çekmişti.

Hatta bunun hemen sonrasında Musk'ın çevrecilik kriterlerini yerine getiremeyen bu alana ilgisinden dolayı dev bankalardan kredi çekemeyeceği yönündeki gelişmelerin etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

KONFERANSTA AÇIKLADI

Bu gelişmelerden yaklaşık iki ay sonra katıldığı B Word kripto para etkinliğnde sahne alan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki dönemde araç alım satım işlemlerinde Bitcoin'i kullanacağını açıkladı. Bunun ardından 30 bin dolarların altında seyreden Bitcoin, yüzde 7.5 oranında değer kazanırken 32 bin dolarlık fiyatın yeniden üzeri test edilmiş oldu. Bununla birlikte Ethereum ve diğer kripto paralarda da ciddi değer artışları kaydedildi.

Bilindiği gibi Bitcoin fiyatı salı günü 30 bin doların altına gerilemişti. Yeni açıklamaların sonrasında bir ara 32.500 doları da gördü.Musk konferansa Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum yatırımları olduğunu da yineledi. Ethereum yüzde 7.5 yükselerek 2000 dolara ulaştı. Dogecoin de yüzde 7.5'lik artışla 0.19 doların üzerine çıktı.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE BAĞLADI

Tesla ve SpaceX grubunun patronu Elon Musk, dün katıldığı konferansta, kripto para piyasalarıyla ilgili fosil yakıt kullanımı konusundaki inceleme ve araştırmalarının sürdüğünü ifade ederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kripto para üretiminde yenilenebilir enerji kullanumının yüzde 50 ya da üzerinde olmasında emin olmak istiyorum. Yenilenebilir enerji kullanım oranının artışına doğru bir trend var. Bu yüzden Tesla'nın araç satın alımlarında Bitcoin kullanmaya devam edebileceğini söyleyebilirim.”

Son bir yıldan bu yana yenilenebilir enerji konusundaki hassasiyetten dolayı bir süreden bu yana bir grup büyük Tesla yatırımcısı, Musk ve ekibinin politikalarına karşı çıkıyordu.

ELON MUSK BİR SPEKÜLATÖR MÜ?

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla kripto paranın adeta spekülatörlüğüne soyunan Elon Musk, bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Kripto paraları pompalayabilirim ama kesinlikle bu durum bir anda satacağım anlamına gelmez. Çünkü ben kesinlikle fiyatın en yükseğe ulaştığını, yani satılabilir duruma gelindiğini düşünmüyorum. Bitcoin'in başarıya ulaştığını görmek istiyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.