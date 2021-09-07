Elon Musk’ın 'u dönüşü', Bitcoin’in boğa koşusuna engel olamadı

Lider kripto para birimi, Tesla CEO’su Elon Musk’ın e-araba üreticisinin çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin ödemelerini askıya aldığını duyurduğu 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin (BTC), Elon Musk'ın ödemeler konusunda kripto varlıkla karşı karşıya gelmesinden bu yana en yüksek fiyat noktasına ulaştı. 5 Eylül'de Bitcoin, 51.000 dolar seviyesinin ikna edici bir şekilde üzerine çıktıktan sonra Bitstamp borsasında 51.808 dolardan kapandı.

Lider kripto para birimi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın e-araba üreticisinin çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin ödemelerini askıya aldığını duyurduğu 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Duyuruyu takip eden 24 saat içinde fiyat yüzde 14'ten fazla düştü. Bitcoin için işler daha da kötüye gitti. Tesla'nın darbesi ve Çin'in madencilik baskısı nedeniyle, önde gelen kripto para birimi sadece bir hafta içinde yaklaşık yüzde 40 düştü ve sonunda 30.000 dolara geriledi.

Kripto paranın fiyat hareketi Haziran ayı boyunca düşüşler yaşadı. 22 Haziran'da Bitcoin, 28.567 dolarlık yerel dip seviyesine ulaştı.

Temmuz ayı başlarında işler yükselişe geçti. Bitcoin, 21 Temmuz ile 30 Temmuz arasındaki dönemde 10 ardışık yeşil mum kaydetti.

Bitcoin 51.000 doları kırmayı başardığına göre, boğaların önceki direnci desteğe çevirmeyi başarıp başaramayacağı henüz bilinmiyor.

Elon Musk Bitcoin Destekçisi Olmaya Devam Ediyor

Bitcoin sahipleri için Elon Musk'ın kripto para birimi topluluğunda alakasız hale geldiğini varsaymak cazip gelse de, devam eden iyileşmeden kısmen sorumlu olabilir. Tesadüfen, en büyük kripto para birimi, Musk'ın “The B Word” konferansındaki desteğini yeniden teyit ettiği gün olan 21 Temmuz'da yükseliş çizgisine başladı.

Eksantrik milyarder, kripto para biriminin başarılı olmasını istediğini iddia ederek Bitcoin'i terk etmekle ilgilenmediğini söyledi:

“Bitcoin fiyatı düşerse, para kaybederim. Pump yaparım ama dump yapmam.”

Musk ayrıca, Tesla'nın Bitcoin'i kabul etmeye devam etmesinin “büyük olasılık” olduğunu da söyledi.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.