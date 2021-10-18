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TIMETURK / EKONOMİ / Elon Musk'ın şirketi uçuşa geçti

Elon Musk'ın şirketi uçuşa geçti

Teknoloji alanında birçok yeniliğe imza atan milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla hisseleri, 8 Mart'ta gördüğü en düşük seviyeden yüzde 50 oranında yükseliş gösterdi.

47 Dakika Önce
2021-10-18 13:06:39
Elon Musk'ın şirketi uçuşa geçti

Teknoloji alanında birçok yeniliğe imza atan milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketinin değeri artıyor.

Tesla hisseleri 8 Mart'ta gördüğü en düşük seviyeden yüzde 50 oranında yükseliş gösterdi. 18 Ekim'de hisseler 843 Dolar seviyesine kadar çıkmış oldu.

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TARİHİ ZİRVESİ 883 DOLAR

Tesla hisseleri bu yıl 883 dolar seviyesine kadar yükseldi ve tarihi rekor kırmıştı.

BITCOIN'DEN DE KÂR ETTİ

Tesla'nın sahip olduğu Bitcoinler de değer kazandı. Düşük seviyelerden Bitcoin toplayan Elon Musk, Bitcoin'ler yükselince şirketine 1 milyar dolar daha kâr ettirmiş oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Elon Musk'ın şirketi Tesla, Şubat ayından CEO'nun onayı ile Bitcoin'de alım gerçekleştirmişti.

Tesla'nın elindeki Bitcoin varlığının halihazırda 2,5 milyar dolar olduğu belirtilirken rakamın Şubat ayındaki karşılığı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tesla, 2. çeyrekte elindeki Bitcoin varlıklarının yüzde 10 kadarını 50 bin dolar civarından satmıştı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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