Elinde altın ve doları olanlara 'bozmayın' uyarısı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını uyararak ellerindeki kıymetli madenleri bozmamalarını söyledi. Memiş, tarih verip altın ve doların zirve yapacağını açıkladı. Peki altın ve dolar ne kadar olacak? İşte o açıklamalar.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirdi ve "Şu anda ciddi bir belirsizlik var. Dünya ekonomilerinin nefes alma dönemine geçmesi gerekiyordu" dedi. Memiş fiyatların düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtirken dolar ve altın için zirve tarihini açıkladı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, TGRT Haber'e konuştu.

Memiş şunları söyledi: "Yeni bir dünya sistemi var. Kontrollü bir biçimde bu gerginlik devam edecek. Vatandaşlarımızın bunu kabullenmesi gerekiyor. Bir ateşkes kararı verileceğini sanmıyorum. Şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor.

İslam Memiş dolar ve altın gibi yatırım "zirve yapabileceği" döneme dair tahminini de şöyle anlattı:

"Dolar kurundaki geri çekilmeler de 14.80 altı kademeli alım için fırsat. Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir. Dolar 15.50'yi aşacak. Gram altın ise bin liranın üzerine çıkarak 1500 liraya doğru yol alacak."

Atın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ayrıca artık gram altının 900 liranın altına düşme olasılığının da sona geldiğini öne sürdü.

MUTLAKA UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN

İslam Memiş altın fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı… Altın fiyatları gram bazında düşmez. Bugün 900 lirayı konuşuyorsun, seneye 1500 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 2000 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 3000 lirayı konuşacaksın. Nefesini boşuna tüketme, elindeki miktarı artır, 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? 10 gramım 20 gram oldu mu? Fiyatla değil miktarla işiniz olsun, ben bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPAN KAZANMADI”

“Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın.” diyerek bunu yapanların kaybettiğini söyleyen İslam Memiş, “Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan.” dedi.

“UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN”

Vatandaşlara uzun vadeli yatırım tavsiyesinde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi:

“Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin lira, bir kilo altında 500 bin lira para kazanmışsın. Ne yaptın biliyor musun, hiçbir şey yapmadın, aldın ve kenara koydun. Peki ben oyuncuyum diyen insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gezmedi, tozmadı, yatmadı, uyumadı ve bu hayatın tadını alamadı, hayatı kendine par aile zindan etti. Paranın esiri oldu, paranın kölesi oldu. Telefonla yattı, telefonla kalktı. Bu çok yanlış bir şey.

Ben bu arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum; mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.”

“ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ”

Öte yandan gram altın fiyatlarında yeni rekorlar beklediğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın gümüş ve döviz kurlarının yukarı yönlü devam edeceğini tahmin ediyorum. Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz, benim beklentim o yönde!” görüşünü savundu. .