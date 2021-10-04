Elektronikte/beyaz eşyada son bir yılda fiyatlar nasıl değişti?

Son açıklanan verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 19.6 olduğu Türkiye'de elektronik ürünlerde ve beyaz eşyada geçen yıldan bu yana fiyatların nasıl değişti? Bilgisayar, telefon, televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı ve diğerlerinde, aylık ile yıllık enflasyon oranları ne oldu? İşte teknolojinin zam şampiyonları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki artış aylık yüzde 1.25, yıllık yüzde 19.58 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji başta olmak üzere elektronik ve beyaz eşya sektöründe ise yıllık artışlar yüzde 93'leri buldu. TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan madde fiyatlarından teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin son bir ay ve son bir yıldaki fiyat değişimlerini inceledik.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre son bir yılda fiyatı en çok artan elektronik eşya açık ara "televizyon" oldu. Geçen yılın eylül ayında ortalama 3 bin 284 olan televizyon fiyatları, geçen ay itibariyle 6 bin 347 TL'ye kadar çıktı.

Buna göre son bir yılda Türkiye'de ortalama televizyon fiyatlarındaki artış 3 bin TL'yi geçti. Televizyon fiyatlarındaki yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 93.3 olarak belirlendi.

TV VE BULAŞIK MAKİNESİ ZİRVEDE

Elektronik ve beyaz eşyalarda televizyonun ardından fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yıllık yüzde 65'lik artışla "bulaşık makinesi" oldu. TÜİK veritabanındaki verilere göre geçen yılın eylül ayında ortalama 2 bin 461 olan bulaşık makinesi fiyatları 2021 yılının eylül ayında 4 bin 58 TL'ye kadar yükseldi.

Teknoloji ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat değişimleri

Teknoloji ve beyaz eşya alanında yıllık ortalama fiyat artışlarında üçüncü sırayı yüzde 48 ile "oyun konsolu" alırken; onu yüzde 36 ile fırın, yüzde 35 ile ütü, yüzde 34 ile çamaşır makinesi, yüzde 33 ile buzdolabı, yüzde 32 ile klima izledi. Bu ürünlerin yanısıra elektrikli süpürge, tost makinesi, kombi ve su ısıtıcı gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışları, yıllık yüzde 19.6 olan TÜFE'yi de aştı.

Beyaz eşya ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat değişimleri

GEÇEN SENE 20 BİN TL OLAN 5'Lİ ŞİMDİ İSE …

TÜİK'in tespit ettiği ortalama fiyatlara göre geçen yılın eylül ayında evine buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon ve bilgisayar almak isteyenlerin cebinden 20 bin TL çıkarken; bu yıl ise bu rakam 28 bin TL'leri geçti.

Kaynak: TÜİK

Enflasyon sepetinde yer alan bu ürünlerin lüks tüketim maddesi olmaktan çoktan çıktığı da dikkate alındığında, artık evlerin temel ihtiyacı haline gelen bu 5 ürün için harcanması gereken tutardaki yıllık artış 40'ları aşmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.