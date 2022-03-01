Elektrikte ne kadar indirim yapıldı? Elektrik faturası indirimi kaç TL oldu?

Elektrikte ne kadar indirim yapıldı? Yapılan açıklamaya göre; elektrikte bugün itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeyle ilk kademede yer alan mesken abonelerinin faturalarında yüzde 13,7 indirim olacak. Elektrik faturalarında yeni düzenleme yapıldı. Elektrik indirimi yüzde kaç yapıldı? İşte detaylar...

Yapılan açıklamaya göre; elektrikte bugün itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeyle ilk kademede yer alan mesken abonelerinin faturalarında yüzde 13,7 indirim olacak. Elektrik faturalarında yeni düzenleme yapıldı. Elektrik indirimi yüzde kaç yapıldı? İşte detaylar...

Elektrikte ne kadar indirim yapıldı?

Elektrik faturalarında indirim yapılacağının haberi duyurulmuştu. Güncellenen tarifeyle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin faturalarında değişik oranlarda indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarife kapsamında, ilk kademe ve ikinci kademe mesken tüketicilerinin elektrik faturalarında yüzde 8,3 ila yüzde 13,7, ticarethane abonelerinde ise yüzde 25'lik indirim faturalara yansıyacak.

Elektrik faturası indirimi kaç TL oldu?

Mesken aboneleri için ilk kademede günlük tüketim miktarının 8 kilovatsaate çıkarılması ve elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle elektriğin kilovatsaat fiyatı 1 lira 26 kuruşa indi. Bu miktar daha önce 1 lira 37 kuruş olarak belirlenmişti.

Buna göre, 30 günlük dönemde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi mart ayı itibarıyla kullandığı elektriğe 350 lira yerine, 302 lira ödeyecek. Türkiye'deki mesken abonelerinin yüzde 81'ini oluşturan yaklaşık 32 milyon tüketici bu fiyat avantajından yararlanabilecek.

Kaynak: AA .