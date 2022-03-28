Elektrikte fatura nasıl düşürülür?

Kira, mutfak masrafları, taksitler, giyecek, eğitim… Vatandasların büyük bir bölümü belli gelirlerini bu tip giderlere ayırıyor. Fakat karşılaştığı fiyat artışları, bütçe planlamanızı düşündüğünüz gibi hayata geçirememenize neden olabilir. Peki, çözüm ne Elbette tasarruf yapmak!

Kira, eğitim masrafları gibi alanlarda tasarruf yapmanız zor olabilir, fakat enerji tasarrufu yaparak giderlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

IŞIKLARI GEREKSİZ YERE AÇIK BIRAKMAYIN

Hangi alanda tasarruf etmek isterseniz isteyin, atmanız gereken ilk adım ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek.Yani eğer amacınız elektrik faturası tutarını azaltmak ise bu noktada, aydınlatmaya ihtiyacınız olmayan alanlarda ampulleri söndürmelisiniz. Ayrıca birkaç dakika sonra geri dönecek olsanız bile bir odadan çıkarken yine ışıkları kapatmanızı öneririz. Çünkü her gün 5 dakika gereksiz yere yanan bir ampul; ayda 150 dakika, yılda ise 1800 dakika yani 30 saat boşa yanıyor anlamına gelir. Kısacası 5 dakikanın bile tasarruf etmedeki önemi büyük...

ELEKTRONİK CİHAZIN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN

Kapalı olmasına rağmen fişi prize takılı olan su ısıtıcısı ya da televizyon, telefonunuzu şarj ettikten sonra prizden çekmediğiniz şarj aletiniz… Fişi prize takılı olan ama kullanmadığınız ürünlerin elektrik tüketmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü fişi takılı olan elektronik ürünler, çalıştıklarındaki kadar olmasa da elektrik tüketmeye devam ederler. Bu nedenle kullanmadığınız elektronik ürünlerin fişlerini prizden çekmek de elektrik tasarrufu için alınacak önlemler arasında. Prize takılı olan elektronik cihazlarınızın elektrik tüketmesini istemiyorsanız tasarruflu prizleri de tercih edebilirsiniz.

ENERJİ TASARRUFLU AMPÜL KULLANILMALI

Elektrik tasarrufu için neler yapmalıyız?” sorusunun cevaplarından biri de seçtiğiniz ampullerde gizli. Peki, elektrik tasarrufu sağlamak için kullanılacak ampuller hangileridir?

Tercihinizi LED ampul seçeneklerinden yana kullanmanızı öneririz. Çünkü LED ampuller, akkor (klasik) ampullere göre %80 daha az enerji tüketebilirler. Ayrıca akkor ampullerin ürettikleri ışık seviyesini daha düşük Watt ile üretebilmeleri de enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra LED ampullerin yaklaşık 10 yıl ömürleri olması da bütçenize katkı sağlayan noktalardan. LED aydınlatma ürünlerinin yanı sıra bahçe, balkon gibi alanlarda kullanabileceğiniz güneş enerjili lambalar da elektrik tüketimini azaltmanın yollarından biri. Güneşten aldığı enerji sayesinde akşamlarınızı aydınlatan bu ürünler sayesinde bahçe ve balkon aydınlatmasının faturanıza yansıması ortadan kalkacak. .