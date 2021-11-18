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TIMETURK / EKONOMİ / Elektrikte farklı tarife

Elektrikte farklı tarife

Yeni torba kanun teklifiyle elektrik faturalarından TRT payı kaldırılırken, çok elektrik tüketen vatandaşlar için artan tarife geliyor.

2 Saat Önce
2021-11-18 08:13:24
Elektrikte farklı tarife

TBMM'ye AK Parti'nin sunduğu ve içinde elektrik faturalarından TRT payı ile enerji fonunun kaldırılmasının da yer aldığı torba teklif aynen yasalaşırsa, elektrikte aynı abone grupları içinde, tüketim miktarına göre farklı tarife belirlenebilecek.

Teklife göre, gerekli görülen abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenecek ve tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

EPDK yetkili

Böylece, belli bir sınırın üzerinde elektrik tüketenlerin faturalarına, benzer abone grubundakilere göre daha fazla maliyet ilave edilecek. Teklifin gerekçesinde düzenlemeyle, benzer abone gruplarında “fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanmasının amaçlandığı”, elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasının teşvik edildiği ifade edildi.
Yeni düzenlemeyle ilgili tarifeleri belirlemede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkili olacak.

Elektrikli otomobillerin kullanacağı şarj istasyonlarının yasal altyapısını da hazırlayan teklife göre, elektrikli araç sahibi şarj hizmetini avantajlı kullanabilmek için “sadakat sözleşmesi” yapabilecek.

Şarj hizmeti alan kullanıcıdan şarj bedeli dışında ayrı bir bedel talep edilemeyecek. Şarj hizmeti fiyatı, piyasada serbestçe belirlenecek. Şarj fiyatının belirlenmesinde yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik alım maliyetleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülükler dikkate alınacak. Düzenlemeyle, tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı yansıtan bir platform hazırlanması da öngörülüyor.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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