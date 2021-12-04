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TIMETURK / EKONOMİ / Elektrikli şömineler Koçtaş'ta satışta

Elektrikli şömineler Koçtaş'ta satışta

Koçtaş, müşterilerine evlerde şömine yakıyormuş hissi uyandıran onlarca çeşit elektrikli şömine sunuyor.

14 Dakika Önce
2021-12-04 22:28:59
Elektrikli şömineler Koçtaş'ta satışta

Koçtaş, müşterilerine evlerde şömine yakıyormuş hissi uyandıran onlarca çeşit elektrikli şömine sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, elektrikli şömineler LED ekranın çevresine konumlandırılmış fanlar sayesinde ortamın ısınmasını sağlıyor. Elektrikli şömineler, kumanda yardımıyla uzaktan çalıştırılabilmesi, bakıma ihtiyaç duymaması, is kokusu ve baca sistemlerinin temizliği gibi sorunları ortadan kaldırması, kolay monte edilebilmesi ve kurulum maliyetinin geleneksel şöminelere göre daha az olması gibi pek çok avantaj sunuyor.

Koçtaş uzmanları elektrikli şömine alırken öncelikle modele karar verilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca duvara monte seçeneklerin tercih edilmesi durumunda duvarın ölçüsünün alınması büyük önem taşıyor. Bağımsız ya da TV üniteli elektrikli şöminelerle de yaşam alanlarına rüstik ve modern bir atmosfer katmak mümkün oluyor. Metal-cam ya da metal-ahşap gibi farklı malzemelerden üretilmiş elektrikli şömine seçenekleri arasından ev dekorasyonuna en uygun seçim yapılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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